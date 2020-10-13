Загалом Святослав Літинський подав п'ять аналогічних позовів проти бездіяльності прокуратур у питанні регіональних мов

Львівський окружний адміністративний суд у вівторок, 13 жовтня, задоволив позовну заяву львівського активіста Святослава Літинського та зобов’язав Закарпатську обласну прокуратуру подати позов про скасування регіональної угорської мови у двох районах Закарпаття.

«Сьогодні Львівський окружний адміністративний суд задоволив мій позов до прокуратури Закарпатської області, яким дії прокуратури щодо нескерування позовів про скасування регіональної мови у Берегівському та Виноградівському районах визнано протиправними та зобов'язано повернутися до питання скерування таких позовних заяв», – повідомив Святослав Літинський у Facebook.

Святослав Літинський розповів ZAXID.NET, що спершу він звернувся з відповідним зверненням у прокуратуру Закарпаття, оскільки лише прокуратура може позиватися до суду про скасування нормативно-правових актів локальної дії, зокрема, рішень місцевих рад. У прокуратурі Закарпаття відмовилися подавати позови про скасування рішень районних рад щодо запровадження регіональної мови у Берегівському та Виноградівському районах.

Тепер же Львівський окружний адміністративний суд визнав бездіяльність прокуратури протиправною та зобов’язав повернутися до розгляду звернення львівського активіста з врахуванням зауважень суду, тобто скерувати відповідні позови про скасування рішень місцевих рад щодо запровадження регіональної мови.

Угорська мова визнана регіональною за рішенням районних рад у місті Берегове та у Берегівському та Виноградівському районах Закарпаття у 2012 році. Відповідно до цих рішень, угорську мову дозволено використовувати у діловодстві районних рад, проведенні конференцій і зборів, у веденні документації та поширенні офіційних повідомлень.

Нещодавно Святослав Літинський домігся скасування рішення про проголошення в Одесі російської мови як регіональної. До цього часу Літинському в аналогічний спосіб вдалося скасувати рішення про встановлення регіональних мов у Херсоні, Дніпрі, Харківській та Донецькій областях. Триває такий же процес у Харкові.