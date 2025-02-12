Миколенко і Ко зуміли зупинити чемпіонську ходу команди Арне Слота

У середу, 12 лютого, в межах 15-го туру чемпіонату Англії відбулось принципове дербі між «Евертоном» та «Ліверпулем». Український захисник Віталій Миколенко потрапив до стартового складу «ірисок», вийшов в основі й провів на полі весь матч.

АПЛ, 15-й тур

«Евертон» – «Ліверпуль» – 2:2

Голи: Бету, 11, Тарковскі, 90+8 – Мак Аллістер, 16, Салах, 73

Вже на 11-й хвилині «Евертон» несподівано вийшов вперед: Брейтвейт виконуючи стандарт з центра поля помітив дірку в обороні «Ліверпуля» і розрізним пасом вивів Бету сам на сам. Той увірвався у воротарський і прошив Аллісона. Та вже за 5 хвилин рахунок знову став рівним: Салах навісив з лівого флангу і Мак Аллістер головою переправив м'яч у сітку.

В середині другого тайму «Евертон» забив вдруге, однак гол Брейтвейта не зарахували через офсайд. А за трохи Салах скористався рикошетом від захисника і зробив рахунок 2:1 на користь «Ліверпуля».

«Червоні» створили ще декілька моментів, однак Миколенко і Ко стояли на відбій. Здавалось, гра так і завершиться перемогою гостей, коли на восьмій доданій до матчу хвилині Тарковскі відгукнувся на навіс на дальню стійку і в дотик вгатив сферу під поперечину.

Нічия принесла «Ліверпулю» 57 очок – відстань від Арсенала зросла до 7 пунктів. «Евертон» з 27-ма балами піднявся на 15-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ.