Один з аутсайдерів першості спробує дати бій фавориту

У середу, 12 лютого, в межах 15-го туру чемпіонату Англії відбудеться ліверпульське дербі – «Евертон» зіграє з «Ліверпулем». Гра відбудеться на стадіоні «Гудісон» парк і розпочнеться о 21:30 за київським часом. Поєдинок був запланований ще на грудень 2024 року, однак був перенесений через погані погодні умови.

Після призначення Девіда Мойєса головним тренером «ірисок» справи у команди Віталія Миколенка пішли вгору. Команда виграла останні три своїх матчі в АПЛ, здолавши «Тоттенгем» (3:2), «Брайтон» (1:0) та «Лестер» (4:0). Нині команда у турнірній таблиці йде шістнадцятою – відставання від зони вильоту становить 9 очок. Своєю чергою «Ліверпуль» лідирує у чемпіонаті Англії, випереджаючи «Арсенал» на 6 пунктів (і має гру в запасі).

Команді Арне Слота буде що доводити у матчі з «Евертоном». Напередодні команда сенсаційно вилетіла з Кубка Англії, програвши «Лутону» (останній команді Чемпіоншипу), за який виступає український захисник Максим Таловєров.

Минулого сезону «Евертон» та «Ліверпуль» в АПЛ обмінялися перемогами – обидві зустрічі завершились із рахунком 2:0 на користь господарів поля.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Ліверпуль». На перемогу Салаха і Ко дають 1,47, тоді як успіх «Евертона» оцінюють у 7,10. Нічия котирується в 4,55. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,71, тоді як тотал менше 2,5 – 2,17. Найбільше голів у «Ліверпуля» чекають від єгиптянина Мохамеда Салаха (1,95). В «Евертоні» ж відзначитись може португалець Бету (4,50).

Де дивитися матч Ліги чемпіонів між «Евертоном» та «Ліверпулем»

Гру в прямому ефірі можна переглянути на ОТТ-платформі Setanta Sports та телеканалі Setanta Sports.