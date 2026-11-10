Ломбарди «Благо» можуть втратити ліцензії

Національний банк України визнав небездоганною ділову репутацію мікрокредитної компанії Miloan, оператора мережі ломбардів «Благо» – повного товариства «Донкредит», а також ще трьох надавачів фінансових послуг та їхніх власників. Серед них – кінцевий бенефіціарний власник цього бізнесу Родіон Бутко. Таке рішення НБУ ухвалив 9 листопада 2026 року. Підставою стало підтвердження інформації про російське громадянство Катерини Таттерсалл – членкині ради директорів швейцарської компанії Bredley CH AG, яка володіє істотною участю в українських фінансових компаніях. Про це повідомили в Національному банку. Там зазначили, що після оприлюднення журналістського розслідування «Схем» отримали від державних органів спеціального призначення підтвердження російського громадянства Таттерсалл.

У НБУ пояснили, що наявність громадянства або податкового резидентства Росії у керівника компанії, яка володіє істотною участю в надавачі фінансових послуг, є ознакою небездоганної ділової репутації. Якщо така ознака є у власника, регулятор може визнати небездоганною і ділову репутацію самої фінансової установи. У Нацбанку повідомили, що надалі вживатимуть заходів реагування щодо компаній, яких стосується рішення.

Що відомо про зв’язки фінансового бізнесу з Росією?

Журналісти «Схем» з’ясували, що Катерина Таттерсалл (до шлюбу Баранова) була залучена до роботи українського бізнесу Родіона Бутка. Зокрема, у реєстраційній справі ТОВ «Мілоан» є документи з її підписом, яким погоджували реєстраційні дії компанії в Україні. У документах швейцарської компанії Таттерсалл зазначена як громадянка Швейцарії. Водночас розслідувачі встановили, що вона має і російське громадянство. Дані про її російський паспорт вони знайшли у витоках російських баз даних, а потім перевірили через офіційні ресурси Росії. Зокрема, портал «Госуслуги» відображає паспорт як чинний, а Федеральна податкова служба пов'язує його з російським податковим номером.

Крім того, за інформацією журналістів, у серпні 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення, Таттерсалл летіла зі Стамбула до Санкт-Петербурга за російським закордонним паспортом.

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«Схеми» також дослідили зв’язки її родини з Росією. Батько Таттерсалл Ігор Баранов живе у Санкт-Петербурзі та працює помічником директора Петербурзького інституту ядерної фізики. Цей інститут входить до складу національного дослідницького центру «Курчатовський інститут», який перебуває під санкціями США та України. За даними журналістів, центр, зокрема, розробляє навігаційні системи для російських ракет Х-101 та «Іскандер».

Також виявилось, що родина Бутків розвивала мікрокредитний і ломбардний бізнес у Росії. Російська компанія, яка працювала під брендом ломбардів «Лига», та місцева мікрокредитна організація до серпня 2023 року належали кіпрській BLG Aurum Limited. Ця ж компанія входила до ланцюжка офшорів, через який до жовтня 2022 року українськими ломбардами «Благо» володів батько Родіона Бутка Анатолій.

Після початку повномасштабної війни російські активи переоформили на Володимира Дубровського, який 12 років очолював компанію Бутків «Прогрес Рл», та пов’язаних із ним осіб. Водночас мережа ломбардів «Лига» продовжує працювати і на окупованих територіях. Лише в Криму вона має майже 30 відділень.

У Bredley CH AG на запит «Схем» заперечили, що Родіон Бутко та його компанії контролюють бізнес у Росії, беруть участь в управлінні російськими юридичними особами або отримують від них доходи. Однак у компанії не відповіли по суті на наведені журналістами факти та не прокоментували російське громадянство Таттерсалл. Сама вона на запит редакції не відповіла.

Чи можуть Miloan і «Благо» втратити ліцензії?

У червні 2026 року Національний банк доповнив правила оцінки ділової репутації. Відтоді її можуть визнати небездоганною, якщо компанія або її власники впливають на управління чи діяльність юридичних осіб у державі-агресорі. Після цього НБУ повідомляв «Схемам», що аналізує зміни у структурі власності російських активів Родіона Бутка. Зокрема, регулятор з'ясовував, чи впливав він на управління цими компаніями та за яких обставин їх відчужили.

У разі підтвердження відповідних порушень Нацбанк міг застосувати до компаній заходи впливу, зокрема відкликати ліцензії фінансової компанії та ломбарду. Після виходу розслідування «Схем» Катерина Таттерсалл залишила раду директорів швейцарської Bredley CH AG.

Miloan працює в Україні понад 10 років і входить до десятки мікрокредитних організацій із найбільшими доходами. У 2025 році дохід компанії становив 1,6 млрд грн, а чистий прибуток – 65 млн грн. Мережа ломбардів «Благо» налічує майже 200 відділень у 84 містах України.