Мінекономіки безкоштовно навчатиме безробітних для IT-сфери
Після завершення ІТ-курсів Мінекономіки обіцяє гарантовану роботу для випускників
Мінекономіки спільно з Мінцифрою та Державним центром зайнятості розпочнуть експеримент з безкоштовним навчанням в IT-сфері для безробітних. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у середу 20 січня, повідомили в Мінекономіки.
В експериментальному проекті візьмуть участь роботодавці з IT-бізнесу, профільні суб’єкти освітньої діяльності та зареєстровані безробітні.
Безробітні зможуть пройти безкоштовне навчання, набути кваліфікацію та у перспективі отримати роботу в IT-сфері. Водночас виплата допомоги з безробіття зберігається протягом навчання.
Спершу почнуть з Києва, але в разі успішного завершення експерименту планується його розширити й на інші міста України.
Як зазначили в Мінекономіки, відбір кандидатів для безкоштовного навчання буде здійснюватись на добровільній основі з безробітних, зареєстрованих у Київському міському центрі зайнятості.
Відбір навчальних закладів також відбуватиметься за певними критеріями: вони мають бути розташовані в межах Києва, проводити навчання у сфері консультування з питань інформатизації або компʼютерного програмування, мати досвід освітньої діяльності не менше ніж 5 років та відповідну матеріально-технічну базу.
Таке навчання триватиме не більше 6 місяців. Після його успішного завершення роботодавець зобов’язаний працевлаштувати безробітного щонайменше на рік зі встановленою заробітною платою у розмірі не менше двох мінімальних заробітних плат (тобто не менше 12 тис. грн).