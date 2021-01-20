Мінекономіки спільно з Мінцифрою та Державним центром зайнятості розпочнуть експеримент з безкоштовним навчанням в IT-сфері для безробітних. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у середу 20 січня, повідомили в Мінекономіки.

В експериментальному проекті візьмуть участь роботодавці з IT-бізнесу, профільні суб’єкти освітньої діяльності та зареєстровані безробітні.

Безробітні зможуть пройти безкоштовне навчання, набути кваліфікацію та у перспективі отримати роботу в IT-сфері. Водночас виплата допомоги з безробіття зберігається протягом навчання.

Спершу почнуть з Києва, але в разі успішного завершення експерименту планується його розширити й на інші міста України.

Як зазначили в Мінекономіки, відбір кандидатів для безкоштовного навчання буде здійснюватись на добровільній основі з безробітних, зареєстрованих у Київському міському центрі зайнятості.

Відбір навчальних закладів також відбуватиметься за певними критеріями: вони мають бути розташовані в межах Києва, проводити навчання у сфері консультування з питань інформатизації або компʼютерного програмування, мати досвід освітньої діяльності не менше ніж 5 років та відповідну матеріально-технічну базу.

Таке навчання триватиме не більше 6 місяців. Після його успішного завершення роботодавець зобов’язаний працевлаштувати безробітного щонайменше на рік зі встановленою заробітною платою у розмірі не менше двох мінімальних заробітних плат (тобто не менше 12 тис. грн).