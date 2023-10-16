Міністерство енергетики спростувало інформацію про застосування в Україні стабілізаційних графіків відключення електроенергії, наразі ресурсу достатньо для потреб споживачів. Про це 16 жовтня повідомила прес-служба Міненерго.

У відомстві зауважили, що така інформація масово шириться в останні дні перед початком опалювального сезону.

«Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни», – зазначили в Міненерго.

У міністерстві уточнили, що вони можливі виключно у випадку масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов.

Наразі енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону. У Міненерго закликали громадян бути пильними та користуватися тільки офіційною та достовірною інформацією.