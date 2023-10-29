Чеська міністерка оборони Яна Чернохова вважає, що країна повинна вийти з ООН через резолюцію Генеральної асамблеї, яка закликає до «перемир’я» між Ізраїлем і ХАМАС, але не засуджує напад угруповання. Про це Чернохова написала 28 жовтня в соцмережі Twitter.

«Рівно три тижні тому ХАМАС убив понад 1400 ізраїльтян – більше жертв для їхнього населення, ніж бойовики ісламістської організації "Аль-Каїда" вбили в США 11 вересня. І лише 14 країн, зокрема наша, чітко і зрозуміло висловилися проти цієї безпрецедентної терористичної атаки, здійсненої терористами ХАМАС», – написала Чорнохова.

«Мені соромно за ООН. На мою думку, Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів і не поважає основоположне право на самооборону. Пропоную вийти з неї», – додала вона.

Нагадаємо, 27 жовтня Генасамблея ООН 120 голосами за 14 проти й 45 тих, що утримались [Україна у тому числі], ухвалила першу резолюцію, проект якої підготували Йорданія та ще понад 40 країн, стосовно поточного загострення на Близькому Сході. Резолюція засуджує насильство, спрямоване на палестинських та ізраїльських мирних громадян, а також закликає до гуманітарного перемир'я і негайного звільнення цивільних, яких незаконно утримують у полоні.

Канада запропонувала правку до тексту резолюції, аби вона містила однозначне засудження «терористичних атак» ХАМАС і вимогу негайного звільнення заручників, але її пропозицію відхилили.