57-річна Крістіне Ламбрехт очолювала оборонне міністерство впродовж року

Міністерка оборони Німеччина Крістіне Ламбрехт офіційно подала у відставку. Про це 16 січня вона повідомила на сторінці у Facebook.

За її словами, вона вже подала відповідну заяву про відставку канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Тепер глава уряду має її підписати.

«Багатомісячна увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє висвітлювати факти та обговорювати рішення про солдатів, Бундесвер і політику безпеки на користь громадян Німеччини», – написала Крістіне Ламбрехт.

Нагадаємо, 13 січня німецьке видання Bild із посиланням на джерела повідомило, що міністерка оборони Німеччини вирішила піти у відставку з власної ініціативи. 57-річна Крістіне Ламбрехт очолювала оборонне міністерство впродовж року.

Останнім часом її все частіше критикують через проблему з нестачею боєприпасів, артилерійських снарядів і ракет на складах Бундесверу. Нещодавно до цього списку додався скандал із новітніми БМП Puma, коли всі одиниці цієї техніки вийшли з ладу після тижня навчань.