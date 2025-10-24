Однією із ймовірних змін є відмова від мотиваційних листів

Заступник міністра освіти та науки України Микола Трофименко розповів про підсумки вступної кампанії та анонсував зміни до правил для вступників у 2026 році. «Українська правда» повідомила про анонсовані під час брифінгу зміни.

За словами Трофименка, однією із ймовірних змін є відмова від мотиваційних листів, оскільки вступники могли подавати 30-40 ідентичних листів з різними підписами.

Окрім цього, заступник міністра освіти повідомив, що кількість заяв, які можуть подавати вступники, планують скоротити із 15 до 12. При цьому кількість заяв на бюджет не планують скорочувати, їх буде 5. На думку Миколи Трофименка, це має спонукати вступників до більш свідомого вибору спеціальностей і університетів при вступі на бакалаврат.

«Ми дуже хочемо, щоб наші вступники робили правильний вибір. Щоб частка тих, хто вступає по першому пріоритету, зростала, щоб абітурієнт розумів, з яким напрямом хоче пов’язати своє життя», – сказав заступник міністра освіти.

У МОН також сподіваються замінити подання документів про статус учасника бойових дій (УБД) на отримання їхніх даних з баз. Це допоможе мінімізувати кількість документів у паперовій формі, які збирає абітурієнт.

Також для українців, які закінчували середню школу в країнах Європи, розглядають можливість використання при вступі на бакалаврат (магістратуру медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) результатів національних випускних іспитів замість НМТ.

«Якщо наші громадяни вчились у школах за кордоном, складали іспити там, то ми плануємо такі результати визнавати замість результатів НМТ. У нас цьогоріч діє як експеримент визнання польської "матури", і я думаю, що перелік таких можливостей розширимо наступного року», – пояснив посадовець.