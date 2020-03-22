Міністр економіки не задекларував маєток під Києвом і квартиру дружини в Москві

Ігор Петрашко і маєток, який він «забув» задекларувати

Новопризначений міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко не вказав у своїй майновій декларації два позашляховики, маєток у селі Романків під Києвом і квартиру у Москві, частка в якій належить його дружині (громадянці Росії). Про це повідомила програма «Схеми: корупція в деталях».

Коли Верховна Рада призначила нового міністра економіки Ігоря Петрашка, він подав декларацію, в якій не було ніяких даних про доходи і транспорт родини, а з нерухомості була вказана лише одна квартира.

Водночас «Схеми» повідомляють, що виявили у Петрашка ще кілька об’єктів нерухомості й авто.

«Зокрема, в декларації не вказаний будинок в елітному котеджному містечку «Сонячна долина» в селі Романків під Києвом. Згідно з офіційним витягом із реєстру нерухомості, ним володіє дружина міністра. Вказаний метраж будинку – 409 квадратних метрів. Також у її власності тут – 15 соток землі», — пишуть журналісти.

Також у розслідуванні зазначається, що згідно з російським Єдиним державним реєстром нерухомості, дружина Петрашка (громадянка Росії) володіє в Москві третиною квартири на 109 квадратних метрів у Донському районі (разом із матір’ю і братом). Це майно вдалося віднайти за допомогою попереднього прізвища дружини Петрашка – Позднякова.

Також «Схеми» зазначають, що згідно з реєстром МВС, Ігор Петрашко є власник двох автомобілів-позашляховиків – Suzuki Vitara S (2016 року випуску) і Land Rover Range Rover Sport (2017 року випуску). Згадки про них у його декларації немає.

Сам Ігор Петрашко у коментарі «Схемам» заявив, що обов’язково мав подати декларацію до входження на посаду, але не встиг її заповнити «через брак часу».

«Я подав без наповнення, бо ви розумієте, що зібрати таку кількість документів за такий короткий час неможливо. Зараз збираю, сьогодні вже зробив там новий драфт і сподіваюся до встановленого законом терміну подати виправлену», – заявив він.

На уточнення, чи буде в декларації відображена московська квартира, в якій має частку його дружина, міністр подякував «за нагадування» і зазначив, що міг би забути про неї.

За законом, подати зміни до декларації можна протягом семи днів із моменту її подання.

Хто такий Ігор Петрашко

44-річний Ігор Петрашко у 2004-2007 роках працював спочатку у московському, а потім у київському представництві компанії Ernst&Young, працював в інвестиційній компанії «Тройка Диалог Украина». До 2013 року новий міністр розвитку економіки працював у російському державному «Сбербанку». У квітні 2013 року почав працювати в агропромисловому комплексі, у компанії Ukrlandfarming.

Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко очолив 17 березня.

До Петрашка Мінекономіки очолював Тимофій Милованов — президент та співзасновник Київської школи економіки. Експерти зазначають, що Петрашку дісталася економіка у досить складному стані: падіння промисловості, уповільнення економічного зростання та ймовірне настання економічної кризи через пандемію коронавірусу.