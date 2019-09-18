Міністр оборони України пояснив, як відбуватиметься розведення військ на Донбасі

Генеральний штаб наразі працює над планом розведення, який має врахувати всі ризики

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками. Про це він розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, визначальним для української сторони буде те, щоб розведення сил відбувалося з обох боків лінії розмежування. Також міністр оборони наголосив, що «це не відступ, а розведення».

«По-перше, воно не буде розводитися одночасно всюди. Це буде ділянками. І буде нагляд за тим, щоб це робилося з обох боків. І це абсолютно критично. Тобто це не відступ абсолютно», – сказав він.

Як зазначив Загороднюк, Генеральний штаб наразі працює над планом розведення, який має врахувати всі ризики. Він додав, що згодом цей план буде «представлено».

«І звичайно, щодо кожної з цих ділянок буде йти підготовка, буде йти пояснення, буде йти проробляння всіх технічних питань, логістичних питань, питань безпеки і так далі... Це має бути зроблено технічно правильно, тому що є вже позиції, є вже ціла система укріплень, яка вибудована. Ми говорили з військовими, і з Генштабом, ніхто не буде робити цього без підготовки. Це, звичайно, буде пророблено правильно для того, щоб уникнути надмірних ризиків при розведенні. Звичайно ми будемо слідкувати за тим, щоб та сторона також це робила», – зазначив міністр оборони.

«Ті, з ким ми спілкувалися, ставляться до цього, як до стратегії, яка є. По-перше, це питання їхньої безпеки також. Тому що, якщо буде розведено, то розведено за тими правилами та відслідковано, то відстань збільшиться. Звичайно, це знизить багато ризиків», – сказав він.

Цікаво, що сьогодні командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко заявив, що уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі проводяться підготовчі заходи з відведення військ.

«На сьогодні проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування. Таке завдання визначено Начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Міністром оборони України та главою держави. Ми до цього готові заради покращення життя наших громадян та, зрештою, все буде залежати від дзеркальних дій з протилежного боку, – наголосив Кравченко, якого цитує прес-центр ООС.

Він зазначив, що біля Станиці Луганській тривають активні підготовчі роботи до початку робіт з відновлення мосту: підготовлено майданчик під будівельну техніку та для розміщення будівельних матеріалів.

«Вже розширено та відновлено дорожнє покриття під'їзної дороги. Незабаром заплановано запустити додатковий автобус, щоб перетин лінії зіткнення для наших громадян був ще простішим та комфортнішим», - зазначив командувач.

Він розповів також і про перспективи створення безпечних районів навколо населених пунктів Золоте та Петровське.

«Такі райони планувалося створити ще у 2016 році, але до сьогоднішнього дня вони залишаються мілітаризованими. Маю переконання в тому, що це буде наступним кроком після Станиці Луганської», – додав Краченко.

Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення військ в зоні бойових дій на Донбасі відбуватиметься у два етапи, перший з яких буде в районі «Золоте»-«Петрівське».