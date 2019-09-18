Україна погодилась на «формулу Штайнмайєра», – голова МЗС

Пристайко заявив, що вибори на Донбасі неможливі без забезпечення безпекових умов та контролю України над кордоном

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що дав згоду на застосування «формули Штайнмайєра» для врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу. Про це він заявив на спільному засіданні парламентських комітетів з євроінтеграції та закордонних справ, повідомляє «Європейська правда».

«Ми домовилися про формулу Штайнмаєра на зустрічі радників 2 вересня, і я можу навести те, на що я дав згоду. Закон про особливий статус вступає в дію в попередньому форматі на момент проведення виборів, а остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ», – сказав Пристайко.

«Це – те, що записане в рішення. Більше там нічого немає. Треба щоби всі партії, представлені за цим столом, всі медіа, представлені тут, мали доступ до виборів, і так далі. Тільки тоді вибори можуть бути визнані такими, що відповідають стандартам ОБСЄ», – додав міністр.

Він зазначив, що у цій домовленості йдеться виключно про особливий статус окупованої частини Донбасу.

Також глава МЗС наголосив, що вибори неможливі без забезпечення безпекових умов та контролю Україною за російсько-українським кордоном.

«Спочатку створюються необхідні безпекові умови, і тільки проводяться вибори, президент Зеленський це чітко сказав», – додав глав МЗС.

Як інформував ZAXID.NET, раніше глава МЗС розповів про «формулу Зеленського» для врегулювання ситуації на Донбасі. За словами Пристайка, умовна «формула Зеленського» для врегулювання конфлікту на Донбасі передбачає звільнення усіх політв’язнів та полонених і налагодження контактів з населенням на окупованих територіях.

Україна спробує визволити з полону всіх українців і намагатиметься усілякими способами достукатися до українського народу, який залишився по той бік лінії розмежування. Для прикладу, Зеленський хоче спростити процедуру отримання пенсій жителями окупованих територій. Він пропонує, щоб люди на окупованих територіях не мусили кожні 60 днів перереєстровуватися для отримання пенсії, а могли робити це один раз на рік.