Глава МЗС розповів про «формулу Зеленського» для врегулювання ситуації на Донбасі

У Зеленського вважають, що так звана «формула» опирається на очікування народу

За словами міністра закордонних справ Вадима Пристайка, умовна «формула Зеленського» для врегулювання конфлікту на Донбасі передбачає звільнення усіх політв’язнів та полонених і налагодження контактів з населенням на окупованих територіях. Про це Пристайко заявив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

«Є умовна "формула Зеленського". Вона говорить про те, що ми зробимо всі кроки, які можемо зробити, відповідаючи на очікування в першу чергу нашого народу», — сказав він.

За словами Пристайка, Україна спробує визволити з полону всіх українців і намагатиметься усілякими способами достукатися до українського народу, який залишився по той бік лінії розмежування. Для прикладу, Зеленський хоче спростити процедуру отримання пенсій жителями окупованих територій. Він пропонує, щоб люди на окупованих територіях не мусили кожні 60 днів перереєстровуватися для отримання пенсії, а могли робити це один раз на рік.

«Такі кроки — це є основа умовної «формули Зеленського», в кінці якої стоїть: якщо ми найближчим часом не зможемо, склавши всі ці заходи, розв’язати проблему, тоді ми повинні перейти до якихось нових інших радикальних заходів. На все про все у нас є від пів року до року», — сказав Пристайко.

«Якими можуть бути радикальні кроки? Я вам скажу, що Президент — це Верховний головнокомандувач. У нього, зрештою, немає іншого виходу як захищатися до кінця — це наша держава, у нас іншої немає», — підсумував він.

Підсумовуючи, міністр уточнив, що у письмовому вигляді «формули Зеленського» не існує, бо він її щойно сформулював. Відтак йому треба буде зустрітися з президентом і «накидати її швиденько».