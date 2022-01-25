Станом на 24 січня Росія не створила вздовж українських кордонів жодного ударного угруповання військ, що могло б говорити про загрозу початку масштабного вторгнення. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі програми «Свобода слова».

«Станом на даний момент не створено жодного ударного угруповання збройними силами Російської Федерації, що свідчило б про те, що завтра вони підуть у наступ», – сказав Резніков.

За його словами, «ризиковані сценарії є і можливі в майбутньому», але на сьогоднішній день такої загрози не існує. Резніков також прокоментував слова Командувача Об'єднаних сил Олександра Павлюка про можливий початок наступу 20 лютого.

«Я не оцінюю такий сценарій високо. Коли військові коментують той чи інший сценарій, вони чесно кажуть, що військові прораховують усі можливі ризики та загрози, тому що вони зобов'язані це робити», – зазначив він.

Міністр оборони наголосив, що станом на сьогодні фактаж за даними української розвідки та західних партнерів «приблизно схожий на ту саму ситуацію, яка була навесні минулого року».

«Я прошу не сіяти паніку, сприймати це спокійно, війна з боку РФ розв'язана проти України в 2014 році і почалася вона шляхом окупації Криму», – резюмував Резніков.

Нагадаємо, що напередодні країни НАТО вирішили посилити присутність Східній Європі через нарощування військ Росії біля українського кордону. Зокрема, Данія направить фрегат у Балтійське море та чотири винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО в Литві. Тим часом Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії.

Франція висловила готовність направити війська до Румунії, Нідерланди відправлять до Болгарії два винищувачі F-35, а також переведуть один корабель та наземні підрозділи до резерву сил реагування НАТО.