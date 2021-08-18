В Афганістані немає українських військовослужбовців, лише приватні особи, і їх евакуюють, як і всіх громадян України. Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1», повідомила в середу, 18 серпня, «Українська правда».

Кулеба закликав ЗМІ припинити розганяти фейк про те, що 12 українських військовослужбовців кинуті напризволяще в Афганістані. Міністр наголосив, що це приватні особи, які поїхали туди працювати, заробляти гроші. Зараз вони перебувають на військовій базі, яку захопили таліби. Проте МЗС контактує з ними та готове їх евакуювати, як тільки для цього з’явиться можливість.

«Немає в Афганістані військовослужбовців Збройних сил України або Національної гвардії України. Це приватні особи, які за приватними контрактами найнялися на роботу в Афганістані (колишні військові чи колишні льотчики цивільної авіації). Але це ніякі не військовослужбовці. Я прошу… Ми з ними на зв'язку, ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб з тієї бази їх дістати. Ця база недалеко від Кабула, але оскільки це військовий об'єкт, таліби взяли його під свій контроль. Але це не Збройні сили України, але це громадяни України, і ми все одно їм допоможемо», – заявив міністр закордонних справ.

Також Кулеба повідомив, що у середу в телефонному режимі поспілкувався з одним із цих 12 громадян. Міністр пояснив, що зараз на базі перебувають сотні людей з громадянством багатьох держав. Українці, за словами Кулеби, проявляють себе організовано й дисципліновано.

«Просто так взяти і вийти з бази - неможливо. Потрібен коридор. І це окреме питання», – наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 15 серпня, на тлі виведення американських військ з Афганістану, «Талібан» заявив про повне захоплення територій країни і проголосив встановлення своєї влади. Фактично таліби захопили майже весь Афганістан всього за тиждень, не зважаючи на заяви ЦРУ, яке прогнозувало афганським військам ефективний опір талібам як мінімум до зими.

17 серпня американський президент Джо Байден заявив, що не шкодує про рішення вивести війська США з Афганістану, і що американські військові не братимуть участь у бойових діях, якщо афганці самі не готові боротися за свою землю.

Детальніше про те, як «Талібану» вдалось так швидко захопити Афганістан, читайте у нашій статті.