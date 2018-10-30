«Міністра фінансів ДНР» заочно засудили до 10 років ув’язнення

До початку окупації засуджена працювала бухгалтером в одному з місцевих підприємств.

У вівторок, 30 жовтня, Жовтневий районний суд Маріуполя заочно засудив до десяти років позбавлення волі учасницю терористичного угрупування «ДНР».

За повідомленням прес-служби СБУ, засуджена має статус «міністра фінансів», очолює відповідне «відомство» з листопада 2014 року і займається збором коштів до «республіканського бюджету». В повідомленні правоохоронців не вказується ім’я засудженої, однак, судячи з фотографії, яку оприлюднила СБУ, йдеться про Катерину Матющенко, яка до початку окупації працювала бухгалтером в одному з місцевих підприємств.

Згідно з вироком, Матющенко визнали винною в посяганні на територіальну цілісність України і фінансуванні тероризму і присудили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Засуджену оголошено у розшук.