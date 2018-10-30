ГПУ завершила розслідування справи про державну зраду луганських екс-чиновників

У вівторок, 30 жовтня, ГПУ завершила досудове розслідування у справі спільників екс-депутата Партії регіонів Олександра Єфремова.

За повідомленням прес-служби ГПУ, правоохоронці завершили розслідування стосовно нардепа Сергія Горохова, голови Луганської обласної ради Валерія Голенка, його першого заступника Єгена Харіна, міського голови Сергія Кравченка та його першого заступника Маноліса Пілавова. Матеріали слідства і обвинувальний акт направлять до суду.

Вказані чиновники підозрюються у вчиненні умисних дій з метою зміни державного кордону України, державній зраді, сприянні терористичній організації ЛНР і посібництві у захопленні адмінбудівель. Підозрювані у вчиненні кримінальних правопорушень перебувають у розшуку, проведення якого доручено співробітникам Служби безпеки.

Як інформував ZAXID.NET, колишнього голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою у державній зраді. Пізніше прокурори виявили на закордонних рахунках родичів колишнього голови парламентської фракції «Партії регіонів» 33 млн швейцарських франків. Кримінальне провадження щодо Єфремова, який утримується під вартою, розглядається у Старобільському районному суді Луганської області. Нардепа заарештували до 3 грудня з можливістю подальшого продовження утримання під вартою. 21 серпня ГПУ почала заочне розслідування щодо спільників екс-нардепа.