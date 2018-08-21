ГПУ починає заочне розслідування щодо спільників Єфремова

СуспільствоАндрій Стець, 21 серпня2850

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ГПУ починає заочне розслідування щодо спільників Єфремова
фото ілюстративне
ГПУ отримала ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання підозрюваних

Печерський райсуд Києва на прохання Генпрокуратури дозволив заочне розслідування відносно колишнього нардепа Сергія Горохова і низки екс-чиновників з Луганської області, підозрюваних у злочинах, скоєних разом з Олександром Єфремовим. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

За її інформацією, йдеться про колишніх голову Луганської обласної ради Валерія Голенка, його першого заступника Євгена Харіна, мера Луганська Сергія Кравченка та його першого заступника Маноліса Пілавова.

За даними ГПУ, усі вони зараз знаходяться в розшуку і підозрюються у державній зраді, спробі змінити кордони України, створенні терористичної організації «ЛНР» і пособництві в захопленні будівлі СБУ в Луганській області.

20 липня Генпрокуратура подала до суду клопотання про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо екс-нардепа та колишніх чиновників Луганщини, які були спільниками голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Кримінальне провадження щодо Єфремова, який утримується під вартою, розглядається у Старобільському районному суді Луганської області.

Підозрювані у вчиненні кримінальних правопорушень перебувають у розшуку, проведення якого доручено співробітникам Служби безпеки.

ГПУ отримала ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання підозрюваних з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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