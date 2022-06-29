У зустрічі взяла участь влада міста й області, а також міністр культури України Олександр Ткаченко

У середу, 29 червня, у Львові відбулась зустріч 10 міністрів культури країн ЄС та України. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Міністри підписали «Львівську декларацію» про наміри долучитись до відбудови України і підтримувати культурні ініціативи.

«Культура – це те, що перш за все намагається знищити наш ворог. Я закликав посадовців допомогти Національній академії мистецтв, яка сьогодні приймає на навчання студентів з усієї країни. А також у будівництві школи мистецтв на Личаківській. Та першочергово, звичайно, ми маємо вигнати ворога і перемогти. Тому нам потрібна зброя – від її постачання залежить майбутнє нашої нації та культури!», – розповів міський голова Львова.

На прохання долучитись до будівництва школи мистецтв на вулиці Личаківській відгукнувся від імені уряду Польщі віцепрем'єр-міністр, міністр культури та національної спадщини Республіки Пйотр Гліньскі. Реалізацію проекту обговорили на зустрічі із міським головою Львова.



«Нова мистецька школа має розширити спектр надаваних послуг для мешканців Личаківського району і стати новим культурним центром для всього міста. Технічне завдання для її будівництва напрацьовувалося силами міського управління архітектури і урбаністики, управління культури, управління охорони історичного середовища спільно з директорами, вчителями і учнями творчих шкіл», – повідомили у прес-службі ЛМР.

А міністр культури Литви Сімонас Кайріс обговорив з Андрієм Садовим підтримку Академії мистецтв у Львові, облаштування мистецьких просторів і наповнення львівського Фонду культури.