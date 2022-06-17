У березні росіяни знищили на Житомирщині нацпам’ятку – церкву Різдва Пресвятої Богородиці 1862 року будівництва

Культурні пам'ятки, які постраждали від обстрілів російських окупантів в Україні, почали сканувати за допомогою 3D-сканерів. Отримані матеріали потім використають при розробці реставраційних програм, повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Зазначається, що за допомогою 3D-сканування вже задокументовано пам'ятки у Чернігові, а також дві пам'ятки сакральної архітектури, на Львівщині та в Києві, які були пошкоджені внаслідок обстрілів військ РФ.

У скануванні допомагають фахівці латвійського технічного університету, які мають досвід документування руйнувань культурної спадщини.

Адже Латвія має 20-річний досвід у документуванні та діагностуванні стану об’єктів культурної спадщини, які постраждали внаслідок військових дій. У 2005-2006 роках Латвія допомагала Іраку. Також ці технології використовували для внесених до списку ЮНЕСКО архітектурних пам'яток у зонах бойових дій в Іраку та Сирії.