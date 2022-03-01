Кожен, хто має доступ до інтернету, може долучитись до інформаційної війни

Міністерство культури та інформаційної політики та Міністерство цифрової інформаціїзапрошують усіх охочих приєднуватись до Інтернетвійськ України.

Спільна ініціатива двох міністерств має на меті синхронно розповсюджувати правдиву інформацію серед росіян, збирати голоси за петиції для європейців та боронити Україну в будь-який інший інформаційний спосіб, – написав у Телеграм міністр культури Олександр Ткаченко.

За словами міністра, зараз кожен цивільний українець «буквально живе із телефоном у руках». Тож наявність інтернету дає змогу взяти участь в інформаційній війні.

Для того, щоб взяти участь у цьому проекті, потрібно підписатись на Facebook, Telegram чи Instagram та отримувати завдання.

Поки що головним завдянням є поширення фото реальних подій в Україні на Google-картах Росії.