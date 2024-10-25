Віртуальний артилерійський полігон розробили українські програмісти

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації комп'ютерний артилерійський полігон. Його розробили українські програмісти. Про це у п’ятницю, 25 жовтня, повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

Алгоритми комп’ютерної програми створили з урахуванням бойового досвіду українських артилеристів.

«Комплекс розробила група українських програмістів як допоміжний цифровий інструмент для проведення занять із бойовими розрахунками різних видів артилерійського озброєння», – йдеться у повідомленні.

За допомогою комплексу, можна моделювати виконання вогневих завдань та аналізувати їх. А також проводити розбір дій кожного члена бойового розрахунку та отримувати рекомендації для виправлення помилок.

Зазначається, що комп’ютерний полігон невеликого розміру. Все обладнання поміщається у валізу, що дає можливість облаштувати навчальний клас у будь-якому приміщенні, або польових умовах.

Нагадаємо, 16 жовтня міноборони повідомило, що кодифікувало і допустило до експлуатації безпілотник українського виробництва «Чаклун». Український безпілотник здатний коригувати вогонь артилерії, а також стійкий до засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, 23 жовтня міноборони дозволило використовувати у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган». Його також розробили українські фахівці. Робот може транспортувати боєприпаси, продукти та спорядження.