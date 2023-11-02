Міноборони передало військовим близько 500 модульних контейнерів

Міноборони передало військовим житлові модулі для розміщення у польових умовах. Як повідомили у прес-службі міністертва у четвер, 2 листопада, блок-контейнери найбільше потрібні на другій лінії оборони або у місцях, де тренуються українські захисники. Першими їх отримали підрозділи мобільних вогневих груп ППО, артилеристи, а на полігонах – десантники та піхотинці.

«Модулі – це невеликі комфортні приміщення. З них можна створювати збірно-розбірні мобільні казарми. У блок-контейнерах є все необхідне для побуту військовослужбовців: кондиціонер, обігрівач, умивальник, душ, туалет і мобільні пральні», – йдеться у повідомленні.

Конструкції виготовили українські виробники. Їхня комплектація різниться залежно від місця розташування.

Нагадаємо, у червні 2023 року сапери Державної спеціальної служби транспорту передали ЗСУ снаряди до артилерії та танків, які російські війська залишили під час відступу з Харківської області.