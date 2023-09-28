Дрони вже неодноразово доводили свою ефективність на передовій

У межах проекту «Армія дронів» 1740 розвідувальних, ударних та інших дронів і авіаційних комплексів передали на фронт. Про це у четвер, 28 червня, повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Серед дронів:

ударні безпілотники «Вампір»;

розвідувальні БпАК «Лелека»;

FPV-дрони «Фенікс»;

авіаційні комплекси Penguin та Avenger;

Matrice, Mavic та інші БпЛА.

Окрім того, військові отримають ще 414 оптико-електронних комплексів «Сова», які необхідні для визначення координат ворожих цілей та корегування вогню.

«Дрони вже неодноразово доводили свою ефективність на передовій – вони знищують склади з боєприпасами, вартісну техніку окупантів, виявляють їхні позиції, дають змогу працювати далеко в тилу ворога. І ми робимо все можливе, щоб наші захисники не відчували дефіциту в безпілотниках. Вже закупили для військових тисячі дронів, і з кожним днем на фронті їх ставатиме більше. І надзвичайно важливо, що якісні та ефективні безпілотники пропонують саме українські виробники», – зазначив Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Як інформував ZAXID.NET, минулого тижня «Армія дронів» побила рекорд знищених російських гармат – загальна кількість ураженої техніки сягнула 56 одиниць.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше повідомляв, що виробництво українських безпілотників вже зросло у понад 100 разів.