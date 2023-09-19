На кадрах можна помітити роботу дрона-камікадзе українського виробництва «Буцефал»

Бійці спецпідрозділу «А» за допомогою FPV-дронів знищили три човни в Херсонській області три човни, на борту яких знаходилися російські окупанти. Про це у вівторок, 19 вересня, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як уточнив міністр у Telegram, на кадрах можна помітити роботу дрона-камікадзе українського виробництва «Буцефал» від компанії «Ескадрон», який для «Армії дронів» придбали партнери.

Також під час місії українські військові протестували нову розробку – автономну бойову частину з вибухівкою. Випробування пройшли успішно.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що безпілотники, які ЗСУ отримують за допомогою проекту «Армія дронів», за останній тиждень знищили рекордну кількість військової техніки російської армії.