Під час контакту з водою спеціальний модуль реагує і бронежилет спрацьовує як рятувальний

Міністерство оборони України оголосило про початок випробування спеціальних модульних бронежилетів, призначених для потреб Військово-морських сил та інженерних військ ЗСУ. Про це повідомила прес-служба міністерства у суботу, 2 березня.

Як розповіли у відомстві, особливість такого бронежилета полягає в тому, що у момент контакту з водою модуль реагує і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

Новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводу матеріального забезпечення ЗСУ. До його створення залучили як іноземних, так і українських розробників.

«Головне завдання – вберегти життя військовослужбовців у воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо коли йдеться про спецпризначенців», – наголосив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Планується, що такі модулі можна використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.

«Наразі кілька зразків таких «плавучих бронежилетів» ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми перейдемо до лабораторних випробувань», – сказав Половенко.