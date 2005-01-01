Міноборони попередило про небезпеку затоплення шахти, де проводили ядерні випробування

Руїни шахти «Юнком» на Донеччині

Затоплення окупаційною адміністрацією шахти «Юнком» під Єнакієвим, де в радянські часи проводився ядерний експеримент, є дуже небезпечним та може мати катастрофічні наслідки для регіону. Про це заявив начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України Максим Комісаров, повідомляє «Укрінформ».

«Як ви знаєте, в радянські часи на шахті проводився підземний ядерний вибух невеликої потужності, але все ж із викидом продуктів цього вибуху під землею. У випадку, якщо цей об’єкт буде затоплений, то можливо, що цієї водою будуть змиті частини, які заражені наслідками ядерного вибуху, і вони можуть проникнути в грунтові води. Можна собі уявити, що буде далі — це дуже небезпечно», - сказав він.

Комісаров наголосив, що питання потребує термінового вирішення, однак в української сторони немає важелів впливу на окупаційну адміністрацію.

Зауважимо, що нещодавно окупаційна адміністрація ОРДО анонсувала, що 14 квітня буде припинено відкачування води на шахті «Юний комунар» («Юнком»), де у 1979 році був проведений експериментальний ядерний вибух.

За словами пособників російських окупантів, «мокра» консервація об'єкта «Кліваж» шахти нібито не призведе до забруднення і погіршення екології. Натомість українські спеціалісти попереджають, що в такому разі радіоактивні відходи разом з неконтрольованими підземними водами поступово вийдуть на поверхню з глибини 1000 м, і загрожуватиме всім екологічною катастрофою.