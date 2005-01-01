Держекоінспекція оприлюднила результати річного моніторингу Грибовицького сміттєзвалища

У 2017 році погіршилася якість грунтів поблизу звалища ТПВ

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 09:193160

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Державна екологічна інспекція у Львівській області оприлюднила результати моніторингу ситуації на Грибовицькому сміттєзвалищі впродовж 2017 року. Порівняно із 2016 роком стан поверхневих вод залишається незмінним, а якість грунтів поблизу сміттєзвалища впродовж минулого року погіршилася.

Як повідомила прес-служба Держекоінспекції Львівщини, у 2017 році експерти відібрали 342 проби поверхневих вод та 68 проб грунту.

«За результатами проведених досліджень поверхневих вод спостерігалися такі тенденції: річка Малехівка не чинить негативного впливу на річку Полтва, оскільки ця річка зазнає забруднень вище гирла річки Малехівки; річка Полтва чинить значний негативний вплив на якісний стан річки Західний Буг, однак цей вплив не пов’язаний із полігоном ТПВ», – йдеться у повідомленні Держекоінспекції Львівщини.

Також фахівці Держекоінспекцї виявили збільшення у грунтах поблизу сміттєзвалища вмісту хлоридів, кадмію, марганцю та свинцю.

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