У річці поблизу Борислава виявили нафтові плями

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 08:185220

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У вівторок, 2 січня, близько 15:00 у річці Тисмениці біля Борислава виявили маслянисті нафтові плями, повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

За інформацією Львівського управління водних ресурсів, маслянисті плями були виявлені в Тисмениці на відстані 200 м вниз по течії від Борислава.

«Для з’ясування обставин виїжджала комісія в складі заступника начальника Дрогобицького управління водного господарства, представників «Дрогобичводоканалу», начальника відділу з питань цивільного захисту Дрогобицької РДА та оперативної групи Дрогобицької райвідділу ГУ ДСНС у Львівській області. Попередньо встановлено, що забруднення спричиняють старі австрійські нафтові копанки в лісі на території Попелівської сільської ради Дрогобицького району», – мовиться в повідомленні.

Працівниками ПАТ «Укрнафта» встановили на два бонових загородження на потічку та три на річці.

Також було припинено забір води із водозабору «Ріпне», вода з якого подається до Борислава.

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