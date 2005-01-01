Мільйони людей і тисячі міст у 188-ми країнах долучилися до екологічної акції «Година Землі»

У Львові в рамках акції «Година Землі» загасили освітлення Собору св. Юра, телевежі та ратуші

У суботу, 24 вересня в Україні більше 70-ти міст приєднались до «Години Землі». Повний перелік міст та план заходів в Україні оприлюднили на офіційному сайті Всесвітнього фонду природи WWF в Україні.

Як зазначається, для України подія стала вже 10-ою поспіль, і сотні тисяч українців у більше ніж 70-ти містах і містечках налаштувалися «зловити зв’язок з Землею». Ініціатива #Connect2Earth (“Злови зв'язок з Землею”) - це головне повідомлення кампанії цього року. Його ідея в тому, що час налаштуватися на частоти планети. Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Харків, Житомир, Черкаси та ще кілька десятків українських міст цьогоріч долучилися до акції.

Українці в рамках «Години Землі» бігали в екопробігах та відвідували еко та Zero Waste фестивалі, прослуховували лекції щодо ощадливого і відповідального споживання та слухали музику природи з голосами видри, ведмедя, пелікана та рисі, спостерігали за блискавками та ставили експерименти, проводили екофлешмоби та спеціальні виставки, насолоджувалися класичною музикою та екскурсіями по замках при свічках.

Разом з цим, у темряву поринули близько 18 000 знакових споруд та пам’яток. За традицією на підтримку «Години Землі» вимикаються сотні знакових споруд світу, серед яких Сіднейська опера, Ейфелева вежа, Біг-Бен, «Лондонське око» та інші найвищі, найстаріші та найвідоміші споруди планети.

В Україні кілька десятків відомих історичних пам'яток та знакових споруд також долучилися до акції: Золоті Ворота у Києві, Одеський театр опери та балету, Собор святого Юра, телевежа та ратуша у Львові, Спасо-Преображенський кафедральний собор у Вінниці, замки у Луцьку та Тернополі, фортеця у Хотині та ще багато інших відомих на всю Україну споруд.

По всій Україні відбулися десятки освітніх подій у школах та університетах. А ресторани й кафе Києва, Львова, Сум та інших міст країни запросили своїх відвідувачів на романтичні вечері при свічках на підтримку події.

«Годину Землі» цього року підтримали Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство освіти і науки України, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, а також десятки державних структур по всій Україні.

Координаторка цьогорічної «Години Землі» в Україні та представниця WWF в Україні Катерина Куракіна зазначила, що з року в рік все більше організацій, міст та навчальних закладів приєднуються до кампанії, а сама кампанія «Години Землі» набирає обертів.

Зазначимо, що ініціатива «Година Землі» була започаткована в Сіднеї у 2007 році, коли 2 мільйони людей вимкнули світло у своїх домівках. У 2008 році вже понад 50 млн людей у всьому світі долучилися до Години Землі. У 2009 та 2010 роках Година Землі охопила понад 4500 міст у 128 країнах світу на всіх континентах. 2017 рік побив усі рекорди – до кампанії приєдналися понад 7000 міст у 187 країнах. За ці роки в рамках «Години Землі» по всьому світі було втілено тисячі природоохоронних ініціатив. Україна підтримує кампанію 10-й рік поспіль. У 2017 році до Години Землі приєдналися понад 50 міст і містечок України.