У Львові у міжнародний день «Години Землі» відбудеться фестиваль свідомого екоспоживання

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 12:06570

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У Львові у міжнародний день «Години Землі» відбудеться фестиваль свідомого екоспоживання

У Львові у суботу, 24 березня, у день, коли проводять всесвітню акцію «Година Землі», організовують «Zero Waste Fest», що має на меті поширення практик ощадного споживання, сортування та переробки сміття, популяризацію екологічних продуктів тощо.

Під час фестивалю, який розпочнеться о 12:00 на території !FESTrepublic на вул. Стерознесенській, 24-26, львів’янам розповідатимуть про практики мінімізації утворення побутового сміття «Zero Waste», правильного його сортування та виготовлення компосту з органіки тощо. Нові навики можна буде опанувати під час майстер-класів.

Програма Zero Waste Fest

Екоактивісти популяризуватимуть ідею обміну непотрібними речима, що може давати їм друге життя, використання полотняних торбинок замість кульків тощо. На території фестивалю діятиме сортувальна станція, можна буде здати на переробку папір, пластик, скло; використані батарейки та енергоощадні лампи можна буде віддати в еко-бус.

Для дітей організують екогру, читання екоказки «Арчі», показ вистави «Пригода Марічки у лісі».

Також працюватиме міні-ярмарок та фуд-зона.

Фестиваль триватиме до 20:00. Всесвітня екологічна акція «Година землі», під час якого вимикають електрику в організаціях, громдаських установах та домівках, розпочнеться о 20:30. У Львові вимкнуть зованішнє освітлення Ратуші, телевежі, собору св. Юра, костелу Івана Хрестителя, церкви Миколая та Латинського катедрального собору. Мерія закликає містян долучитися до ініціативи.

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