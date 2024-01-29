Марина Безрукова має 20-річний досвід у закупівлях за кордоном

Міністерство оборони України призначило на посаду голови «Агенції оборонних закупівель» колишню посадовицю «Укренерго» Марину Безрукову. Про це повідомили у прес-службі міністерства у понеділок, 29 січня.

Відповідний наказ про призначення Марини Безрукової Міноборони підписало 29 січня. Посадовиця має більш ніж 20 років досвіду у роботі із закупівлями для великих компаній. Зокрема, йдеться про «Укренерго», де вона працювала з 2017 по 2024 рік на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок тощо.

«Міноборони вибудовує нову архітектуру закупівель, яка унеможливить прояви корупції та буде відповідати стандартам НАТО. Зміна менеджменту – це перший крок до кардинального перезавантаження “Агенції оборонних закупівель”. Наш пріоритет – це своєчасне та якісне забезпечення наших воїнів усім необхідним. Без простору для корупції», – повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

За даними Міноборони, «Укренерго» за сприяння Марини Безрукової стало однією з перших компаній, які повністю перевели закупівлі на платформу ProZorro. Крім того, компанія створила:

інститут відповідальних за закупівлі осіб;

дирекцію з управління ланцюгами постачання з категорійним менеджментом;

допоміжні функції внутрішнього аудиту та комплаєнсу.

«Результат – зниження цін в закупівлях в середньому на 14%; зменшення середнього часу проведення закупівель на 20%; підвищення кваліфікації закупівельної команди. За останні п’ять років “Укренерго” заощадила на закупівлях понад 1,2 мільярда гривень», – повідомили у прес-службі Міноборони.

Сама Марина Безрукова вважає, що ефективні та прозорі закупівлі є запорукою нацбезпеки. Основними принципами роботи команди «Агенції оборонних закупівель» посадовиця назвала нульову толерантність до корупції, цифровізацію та транспарентність.

У прес-службі Міноборони пояснили, що зміна очільника «Агенції оборонних закупівель» стала першим кроком до трансформації державного підприємства. Наступним етапом стане створення оновленої Наглядової ради компетентних менеджерів.

Що відомо про Марину Безрукову

Очільниця агенції навчалася у КНУ ім. Тараса Шевченка на фінансиста та правознавця. Понад 20 років посадовиця працювала в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями (США, Канада, Європа, Близький Схід, Африка). Під час роботи у НАК «Укренерго» посадовиця розробила та впровадила нову політику закупівель компанії.