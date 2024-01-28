Міноборони перевіряє ТЦК та СП

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про незаплановані перевірки Територіальних центрів комплектування та військових частин. Про це міністр написав у Facebook у неділю, 28 січня.

За словами Рустема Умєрова, міноборони виявило низку порушень за результатами перевірок на харчових складах військових частин.

«Виявили непопоставку продовольства на понад 50 млн грн. Фіксуємо порушення, по кожному випадку окремо розбираємось. За результатами попередньої поїздки минулого тижня, Міністерство оборони змінило постачальника деяким військовим частинам», – написав Рустем Умєров.

Крім того, міноборони здійснює позапланові перевірки ТЦК та СП. Рустем Умєров зауважив, що вже виявили багато порушень.

«Фіксуємо багато порушень. команда міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки», – зазначив Рустем Умєров.

Як інформував ZAXID.NET 27 січня 2024 року, колишньому та чинному керівникам одного із Департаментів Міністерства оборони України, керівнику та комерційному директору «Львівський арсенал», а також представнику іноземної фірми повідомили про підозри у розкраданні 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для української армії.

Нагадаємо, 29 червня 2023 року міноборони оголосило про створення комісії для перевірки роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Рішення, імовірно, викликане скандальним розслідуванням щодо одеського військкома, який має майно в Іспанії на мільйони доларів.