Міноборони вилучає зіпсовані сухпайки

Міністерство оборони вилучає частину сухпайків, у яких пошкоджене пакування з джемом, але термін придатності продуктів ще не вийшов. Про це у середу, 12 грудня, повідомили у Міноборони.

Зазначається, що зіпсовані набори закупив департамент ресурсних закупівель у 2022-му році без контролю якості. Зараз цей департамент перебуває в процесі ліквідації.

«До сфери відповідальності департаменту ресурсного забезпечення входили всі рішення щодо закупівель міністерства: визначення кількості, вартості та процедури закупівлі. Це створювало корупційні ризики», – йдеться у повідомленні.

Зараз функції департаменту розподілили між різними підрозділами: департаментом політики закупівель, «Агенцією закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу»), департаментом планування.

У міноборони зауважили, що керівник, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, наразі фігурує у кримінальному провадженні, зокрема за іншими звинуваченнями.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року на Київщині працівники Держбюро розслідувань та Служби безпеки України викрили посадовців військової частини на мільйонних оборудках з харчами для особового складу. До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали частину продуктів призначених для бійців частини у магазинах, ресторанах та базарах. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.