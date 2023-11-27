Зловмисники підробляли фінансові документи

На Київщині працівники Держбюро розслідувань та Служби безпеки України викрили посадовців військової частини на мільйонних оборудках з харчами для особового складу. Про це у понеділок, 27 листопада, повідомили прес-служби ДБР та Офісу генерального прокурора.

Як повідомили у відомствах, до організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали частину продуктів призначених для бійців частини у магазинах, ресторанах та базарах. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.

«Залишок» продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував «порожні» накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем.

Через підробку зловмисником фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату харчових продуктів. При цьому готівку зловмисники привласнювали.

На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн. За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру чотирьом учасникам злочинної групи.

«Під час проведення санкціонованих судом обшуків вилучено понад 1 млн грн у різній валюті, автомобіль, яким здійснювалось перевезення викрадених із військової частини продуктів харчування, чорнову бухгалтерію, підроблені первинні бухгалтерські документи та інші докази їх протиправної діяльності», – йдеться у повідомленні.