Міністерство оборони України створило департамент з питань запобігання та виявлення корупції у разі виявлення зловживань чи корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель і закликає громадськість звертатися до цього органу. Про це повідомило Міноборони України.

«Зараз ми перезавантажуємо і посилюємо антикорупційний підрозділ Міністерства оборони України. Його статус вже підвищено з управління до департаменту і тим самим розширено штат. Незабаром буде оголошено про відбір на вакантні посади до цього підрозділу», – зазначив виконувач обов'язків директора департаменту Сергій Степанян.

За словами очільника департаменту, його завдання – реалізувати «принцип нульової толерантності до корупції».

Більш тісну взаємодію з громадськістю міністерство бачить як один з елементів роботи на системному рівні. Степанян нагадав, що міністр оборони впроваджує реформу оборонних закупівель та ухвалив рішення про забезпечення прозорості в закупівлях.

«Загалом, закликаю усіх – військовослужбовців, бізнес, журналістів, громадських експертів і активістів: якщо ви бачите ознаки корупційних проявів у секторі оборони, прошу надавати інформацію», – додав посадовець.

Нагадаємо, що 21 січня журналісти опублікували розслідування, в якому заявили, що продукти для військових Міноборони закуповує за завищеними цінами. ЗМІ поширили копію угоди вартістю 13,16 млрд грн за 23 грудня 2022 року. Вона стосується закупівлі їжі для військових, які дислокуються у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Резонансною стала інформація про яйця 17 грн за одиницю, картоплю по 22 грн за кг та куряче стегно за 120 грн за кг. Після скандалу із закупівлями харчів для військових, міністр оборони Олексій Резніков анонсував звільнення своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука.

Згодом прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив розробити оновлену систему для збалансування дотримання секретності і публічного контролю за закупівлями для армії. У березні міністерство оборони затвердило положення про громадську антикорупційну раду, до її складу увійдуть 15 осіб.