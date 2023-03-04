Міністр оборони України Олексій Резніков підписав указ, яким затвердив положення про Громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони. Про це 4 березня повідомила прес-служба відомства.

За кандидатів можна буде проголосувати на відкритому голосуванні на платформі НАЗК. Його переможці увійдуть до складу антикорради.

«Антикорупційна рада створюється на засадах відкритого та прозорого конкурсу в складі 15 осіб строком на один рік. Її діяльність передбачає ефективну участь громадськості в формуванні антикорупційних заходів у Міністерстві оборони України», – йдеться в повідомленні.

Ця рада має забезпечити прозору діяльність Міноборони та цивільний контроль. Серед інших завдань – аналіз корупційних ризиків, запобігання та протидія корупції, встановлення взаємодії Міноборони з громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства.

«Громадська антикорупційна рада наділена вичерпним переліком інструментів, яких достатньо, щоб унеможливити будь-які корупційні прояви. Вона може утворювати експертні групи, залучати фахівців, положення про діяльність ради передбачає широкий діапазон для дій», – прокоментував Олексій Резніков.

Склад ради затвердять за результатами конкурсу. Кандидатури для участі у відборі можуть подати громадські об’єднання, державна реєстрація яких відбулася не менше ніж за два роки до дня оголошення конкурсу, та статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції. Збір анкет триватиме з 6 до 13 березня.