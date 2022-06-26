Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам вищої освіти, а також коледжам, розпочати навчальний процес із 15 серпня, тоді як навчання у школах розпочнеться з 1 вересня, повідомив заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

«Старт навчання буде 1 вересня, раніше – для закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої освіти. Ми рекомендуємо розпочинати з 15 серпня освітній процес для старших курсів, для 1 курсу та 1 курсу магістратури освітній процес розпочнеться в середині вересня і на початку жовтня», – сказав Вітренко в ефірі національного телемарафону в неділю, 26 червня, повідомив «Укрінформ».

Він додав, що заклади вищої освіти, відповідно до законодавства, автономні, і остаточне рішення про початок освітнього процесу ухвалюватимуть ректори вишів, директори коледжів та вищих професійних училищ.

Також, за словами Вітренка, МОН проводить відповідні наради з закладами освіти, зокрема щодо укриттів.

«Всі укриття діляться на кілька частин — це сховища, відповідно до кодексу цивільної безпеки, подвійне укриття і найпростіше укриття. Школа має стати територією безпеки, тому ми будемо робити все, щоб діти були в безпеці», – наголосив заступник міністра.

Він зауважив, що діти, які були вимушено переселені з небезпечних регіонів, мають право на першочергове зарахування до дитячих садочків та шкіл, вирішувати ці питання мають місцеві управління освіти.

Окрім цього, за словами Вітренка, МОН буде рекомендувати для тих областей, де безпекова ситуація складна, проводити навчання дистанційно, тобто через інтернет.

Нагадаємо, за словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, навчальний рік в Україні розпочнеться з 1 вересня, якщо дозволятиме безпекова ситуація. Водночас школи повинні бути готовими до евакуації дітей в укриття під час повітряних тривог. Також в укриттях можуть продовжувати проводити уроки.