Міністерство освіти і науки України визначило дати проведення національного мультипредметного тесту — з 14 травня до 19 липня. У цей період відбудеться основна і додаткова сесії, повідомив 25 січня міністр освіти Оксен Лісовий.

Під час вступної кампанії 2024 року вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів. Три обов’язкових – українська мова, математрика, історія України та один на вибір.

Тестування з усіх чотирьох предметів відбуватиметься впродовж одного дня. Перші 120 хвилин відведено на складання тестів з української мови та математики, тоді перерва на 20 хвилин і ще 120 хвилин на тестування двох інших предметів.

«Знаю, що тестування з чотирьох предметів протягом одного дня може бути чималим навантаженням. Але вкотре наголошую, що це робимо передусім заради безпеки вступників та створення для всіх рівних умов. Така модель дає можливість вступникові з’явитися в пункті тестування лише один раз. Особливо актуально це для тих, хто змушений їхати для складання НМТ до сусіднього населеного пункту. До того ж, більше сесій = більша вірогідність потрапити на повітряну тривогу», – пояснив Оксен Лісовий.

Інформація про структуру і зміст тестів, завдання минулих років є на сторінці Українського центру оцінювання якості освіти. Також вже затверджена кількість і форми тестових завдань, а також схеми нарахування балів.

Нагадаємо, абітурієнти вступають у вищі навчальні заклади України у форматі національного мультипредметного тесту вже два роки, відколи почалося повномасштабне вторгнення. У 2023 році вступники складали НМТ із трьох предметів – двох обов’язкових (математика та українська мова) і одного на вибір.