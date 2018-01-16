Міносвіти внесло зміни до порядку проведення ЗНО в 2018 році

Учасники ЗНО тепер будуть надсилати реєстраційні документи до своїх навчальних закладів

Міністерство освіти внесло зміни до порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2018 році. Про це йдеться в повідомленні на сайті Центру оцінювання якості освіти у вівторок, 16 січня.

Внесені зміни пов'язані з проведенням іспиту з української мови для випускників середніх шкіл у форматі ЗНО.

«Учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, які в поточному навчальному році здобувають повну загальну середню освіту та складають ДПА у формі ЗНО, комплект реєстраційних документів подають до закладів освіти, в яких вони навчаються. Керівники закладів освіти після отримання реєстраційних документів своїх учнів мають сформувати список осіб, які складатимуть ДПА у формі ЗНО. Список осіб та комплекти документів в установлені строки керівники закладів надсилають до відповідного регіонального центру або передають нарочно. Таким учням Сертифікати ЗНО в індивідуальних конвертах буде надіслано на адресу закладу освіти, де вони навчаються», – йдеться в повідомленні.

Випускникам минулих років та особам, які не проходять державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, сертифікати буде надіслано на адресу, вказану при реєстрації.

Крім того, з 2018 року при реєстрації в ЗНО у переліку документів можна буде вказувати свідоцтво про народження у зв'язку з початком видавання паспортів громадян України з 14 років.

Ще однією новацією є те, що особи, які мають складати ДПА у формі ЗНО, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації, зможуть зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО в додатковий період (3–21 травня). Такі особи можуть обрати лише ті предмети, результат яких їм буде зарахований як оцінка ДПА.

Нагадаємо, ЗНО-2018 в Україні триватиме з 22 травня по 13 червня.

9 січня вже стартувала реєстрація для участі в пробному тестуванні.