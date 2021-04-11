Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей закинув Україні небажання виконувати Мінські домовленості по мирному врегулюванню на Донбасі.

Такого висновку він дійшов, судячи із заяви керівника української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леоніда Кравчука про можливість перенесення переговорів ТКГ з Мінська в інше місце, повідомляє «Інтерфакс-Захід».

При цьому йому не сподобалася пропозиція Кравчука перенести майданчик для переговорів у нейтральну країну, наприклад, у Польщу. Для білоруського міністра фраза про нейтральність Польщі видалася смішною.

«Такого роду вакханалія навколо цієї заяви (Кравчука – Ред.) говорить про небажання окремих українських політиків дотримуватися тих домовленостей, які були досягнуті в Мінську. Хай вони хоч в Антарктиді проходять (засідання – Ред.), головне –щоб було досягнуто конкретного результату. А саме – зупинено бойові дії на сході України… Не хочуть вони працювати далі – будь ласка, хай шукають інше місце», – сказав він.

Як інформував ZAXID.NET, раніше очільник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук припустив, що перемовини після карантину можуть перенести із Білорусі до Польщі.