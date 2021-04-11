Мінськ розкритикував наміри перенести переговори ТКГ по Донбасу до Польщі
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей закинув Україні небажання виконувати Мінські домовленості по мирному врегулюванню на Донбасі.
Такого висновку він дійшов, судячи із заяви керівника української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леоніда Кравчука про можливість перенесення переговорів ТКГ з Мінська в інше місце, повідомляє «Інтерфакс-Захід».
При цьому йому не сподобалася пропозиція Кравчука перенести майданчик для переговорів у нейтральну країну, наприклад, у Польщу. Для білоруського міністра фраза про нейтральність Польщі видалася смішною.
«Такого роду вакханалія навколо цієї заяви (Кравчука – Ред.) говорить про небажання окремих українських політиків дотримуватися тих домовленостей, які були досягнуті в Мінську. Хай вони хоч в Антарктиді проходять (засідання – Ред.), головне –щоб було досягнуто конкретного результату. А саме – зупинено бойові дії на сході України… Не хочуть вони працювати далі – будь ласка, хай шукають інше місце», – сказав він.
Як інформував ZAXID.NET, раніше очільник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук припустив, що перемовини після карантину можуть перенести із Білорусі до Польщі.