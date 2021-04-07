Очільник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук припускає, що перемовини після карантину можуть перенести із Білорусі до Польщі. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, пише «Інтерфакс-Україна»

«Якщо взяти колишні соціалістичні країни, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань. Ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби нашої ... Якщо взяти країни несоціалістичного блоку, то таких країн дуже багато. Це повинна бути нейтральна демократична країна», – заявив він.

Кравчук також наголосив, що продовжувати перемовини у Мінську «не можна ні в якому разі». Він підкреслив, що у Білорусі, зокрема від Лукашенка, про Україну говорять часом доволі непристойні речі.

«Вона під каблуком Росії. Вона не є демократичною країною, в ній душать мирних мітингувальників, тому мати в такій країні майданчик для переговорів, сказав би, навіть незручно про це говорить», – сказав перший президент.

Він також вважає, що Росія буде проти зміни місця для перемовин, оскільки возити маріонеток із ОРДЛО в західні країни буде доволі проблематично.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні стало відомо про те, що Українська делегація в Тристоронній контактній групі, коли завершиться пандемія, не буде їхати до Мінська на перемовини щодо Донбасу через ворожу риторику Білорусі щодо України.