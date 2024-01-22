Працівники вокзалу зазначили, що буржуйки встановили ще в жовтні

Міська рада Чернівців вимагає в «Укрзалізниці» демонтувати буржуйки з центрального залізничного вокзалу. Чотири пічки було встановлено в залі очікування, а димарі вивели на центральні вулиці міста. В мерії заявляють, що керівництво залізничного вокзалу не погоджувало встановлення буржуйок з профільними управліннями міськради. Окрім того, будівля вокзалу є пам’яткою архітектури місцевого значення.

В Чернівецькій міській раді зазначили, що у приміщенні залізничного вокзалу буржуйки встановили самовільно. Для цього без погодження провели зовнішні та внутрішні роботи: пічки встановили біля вікон, шибки зняли і замінили їх металевими пластинами, димарі з буржуйок вивели назовні, всередині на підлозі встановили конструкції і відгородили їх від основного залу решіткою, щоб ніхто не міг підійти. Згідно з повідомленням міської ради, при таких роботах працівники, які облаштовували буржуйки, не дотрималися ні вимог щодо захисту та збереження пам’ятки, ні вимог протипожежної безпеки. Як видно на фото, димарі із вокзалу всього на кілька сантиметрів виступають із вікон.

Димарі з пічок вивели через вікна на вулицю

«Будівля вокзалу не належить громаді, вона у державній власності. Втім, це наша історія, наша пам’ять – тому управління охорони культурної спадщини вже направило припис для усунення порушень. Якби кожен “підганяв” об’єкти культурної спадщини під свої потреби – в місті б не залишилося нічого справжнього. Це недопустимо, маємо берегти свій спадок», – зазначили в Чернівецькій міській раді в понеділок, 22 січня.

Управління охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради вже направило припис Філії «Вокзальна компанія» на ім’я начальника виробничого підрозділу вокзал станції Івано-Франківськ Дмитра Лобойка. Оскільки залізничний вокзал в Чернівцях юридично є лінійною станціє Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці. В приписі управління вимагається, щоб франківське керівництво негайно усунуло порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини.

Чернівчани скаржаться на чорний дим на вулиці

Працівники залізничного вокзалу Чернівців зазначили, що металеві печі для обігріву в приміщенні встановили ще в жовтні 2023 року, повідомило видання «Молодий буковинець». За словами чергового по вокзалу, ніхто досі не скаржився на опалення від буржуйок, а навпаки, пасажири, які очікували потяги, були задоволені теплом.

Додамо, що вокзал станції Чернівці є пам’яткою архітектури місцевого значення. Нову будівлю побудували в 1906—1909 роках за проектом архітектора Отто Вагнером. 30 листопада 1909 року, після закінчення будівництва, відбулося відкриття двоповерхового вокзалу, виконаного у стилі віденського модерну. Споруда має зелений купол, що увінчує її на висоті 20 метрів. Фронтон залізничного вокзалу прикрашений статуєю богині Іриди, котра за давньогрецькою міфологією відома як богиня-вісниця. Інтер'єр прикрашають рослинні фрагменти, виконані у стилі модерн.