Рубку здійснювали в ліспосадці поблизу залізничної колії

Начальник однієї із залізничних станцій Буковини організував незаконну вирубку дерев в захисних лісопосадках залізничної колії. Чоловік видав розпорядження, згідно з якими його працівники вирубали 230 дерев різних порід. Працівники екологічної інспекції нарахували близько 1 млн грн збитків.

Працівники поліції встановили, що в травні 2023 року 63-річчний житель Сокирянської громади, зловживаючи службовим становищем, допустив вирубку дерев лісозахисній смузі залізниці. Правоохоронці виявили, що організував схему незаконної вирубки і заготівлі деревини начальник однієї із залізничних станцій. Працівники підрядного підприємства вирубували дерева вздовж залізничної колії.

«Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що посадовець, не маючи жодних законних підстав, видав лісорубні квитки на вирубку 230 дерев різних порід», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 8 січня.

Згідно із висновками експертиз буковинець завдав шкоди навколишньому природному середовищу на загальну суму на понад мільйон гривень. Наразі слідчі поліції повідомили начальнику залізничної станції про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу). За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.