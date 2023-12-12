Жовківський районний суд Львівщини скасував наказ про призупинення трудового договору та зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 442 тис. грн відстороненій через повномасштабне вторгнення Росії працівниці Надії Білецькій.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у грудні 2023 року, Надія Білецька із 2017 року працювала на посаді старшого ревізора в управлінні внутрішнього аудиту та контролю «Львівської залізниці». На початку травня 2022 року із Надією Білецькою було призупинено дію трудового договору через «неможливість надання та виконання роботи внаслідок критичного зменшення обсягів господарської діяльності, що сталась у зв’язку з втратою через військову агресію РФ проти України можливості повноцінно організовувати процеси діяльності компанії».

У травні 2022 року трудовий договір призупинили до скасування воєнного стану в Україні, відтак Надію Білецьку відсторонили від роботи. У лютому 2023 року залізниця прийняла рішення ліквідувати департамент внутрішнього аудиту і з 31 жовтня з Надією Білецькою розірвали трудовий договір через скорочення штату.

Жінка звернулась до суду з позов проти «Укрзалізниці» з вимогою скасувати наказ у частині призупинення трудового договору та виплатити середню зарплату за час вимушеного прогулу (з травня 2022 року по 31 жовтня 2023 року). У позовній заяві Надія Білецька зазначила, що «Укрзалізниця» не припинила роботу, тому компанія мала можливість надати роботу працівникам департаменту аудиту.

На думку Надії Білецької, призупинення з нею трудового договору свідчить про порушення її прав на працю та приватне життя, «оскільки вона не отримувала оплати праці, чим позбавлена засобів забезпечення життя під час воєнного стану, що ставить її у скрутне положення».

Представник «Укрзалізниці» просив відмовити у задоволенні позову та повідомив, що департамент внутрішнього аудиту та контролю надає аудиторські послуги згідно з затвердженими наглядовою радою (комітетом з аудиту) планами. Однак, плани внутрішніх аудитів на 2022 рік наглядовою радою не затверджувались. Тобто, фактично функціонування департаменту внутрішнього аудиту та контролю було зупинено. Призупинення трудових договорів відбулося з усіма працівниками департаменту внутрішнього аудиту та контролю «Укрзалізниці», включаючи керівництво департаменту.

Справу розглянув суд, який дослідив матеріали справи та встановив, що «сама по собі обставина не затвердження наглядовою радою планів аудиту не є беззаперечним доказом неможливості відповідача забезпечити позивачку роботою, оскільки в цьому випадку це повністю залежить від бажання роботодавця».

«Знищення частини майна підприємства, зниження обсягів господарської діяльності, військова агресія проти України, на які посилається відповідач, не є обставинами, які однозначно та абсолютно виключають можливість надання та виконання роботи, що відповідно до вимог статті 13 Закону № 2136-ІХ є підставою для призупинення дії трудового договору», – вказано у рішенні суду.

На думку суду, твердження представника залізниці про те, що компанія не мала можливості перевести позивачку на іншу роботу, бо «працівники департаменту не можуть залучатися іншими структурними підрозділами для виконання їх завдань та доручень», не відповідає дійсності, оскільки цей пункт встановлює заборону залучення аудиторів іншими структурними підрозділами, а не заборону переведення працівника департаменту аудиту на іншу посаду.

Суд встановив, що у січні 2023 року Надія Білецька зверталась до залізниці з проханням поновити дію трудового договору, повідомляла роботодавця, що живе на Львівщині, де не ведуться бойові дії, а також зазначала, що вона є єдиною годувальницею у сім’ї та залишилась без доходу.

Загалом, суд встановив, що призупинення дії трудового договору з позивачкою не мало законних підстав, оскільки «обставин неможливості відповідача у зв’язку з військовою агресією проти України надати позивачу роботу, а позивача – її виконувати, в цій справі не встановлено».

Справу розглянув суддя Зорян Оприск, який дослідив усі матеріали та визнав незаконним та скасував наказ про призупинення трудового договору «Укрзалізниці» з Надією Білецькою. Суд зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити позивачці 442 тис. грн середньої зарплати за період з 6 травня 2022 року по 31 жовтня 2023 року, коли з Надією Білецькою був призупинений трудовий договір. На рішення ще може бути подана апеляція.