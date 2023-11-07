Сколівський районний суд Львівської області зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 200 тис. грн компенсації сину збитої потягом жінки на Львівщині, яка від отриманих травм померла в лікарні.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у жовтні 2023 року, випадок трапився ще 22 січня 2020 року на перегоні «Лавочне-Бескид» у селі Опорець, Стрийського району. Електропоїзд сполученням Львів – Ужгород на смерть збив жінку на залізничних коліях. Департамент цивільного захисту ЛОДА інформував, що загиблій було 43 роки.

Правоохоронці закрили кримінальне провадження, відкрите через смертельний наїзд потяга на жінку, оскільки визнали, що у діях машиніста немає складу злочину. Під час досудового розслідування встановлено, що жінка переходила залізничну колію, коли на неї наїхав потяг. Після наїзду їй було ампутовано ноги і вона померла у лікарні.

Син загиблої жінки звернувся до суду з позовом про відшкодування завданої йому моральної шкоди через смерть матері. Він хотів стягнути з «Укрзалізниці» 300 тис. грн компенсації.

Представниця «Укрзалізниці» у судовому засіданні заперечила щодо задоволення позовних вимог. Зазначила, що заявлена сума не відповідає «принципам розумності та справедливості», бо раніше суд уже стягнув 200 тис. грн на користь батька позивача (чоловіка загиблої).

Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представниця залізниці не надала.

Справу розглянув суддя Юрій Ясінський, який дослідив усі матеріали та частково задовольнив позов сина загиблої, зобов’язавши «Укрзалізницю» виплатити йому 200 тис. грн компенсації. На рішення ще може бути подана апеляція.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET