Тернопільська міськрада закупить сувенірних годинників на 375 тис. грн
Годинники куплять для вручення подарунків від міського голови
Міська рада Тернополя закупить сувенірних годинників на 375 тис. грн. Годинники куплять для вручення подарунків від міського голови. Відповідне рішення прийняли 5 лютого на виконавчому комітеті Тернопільської міської ради.
В проєкті рішення, яке оприлюднили на сайті Тернопільської міської ради зазначено, що гроші виділять з рахунку спеціального фонду міської ради. «З метою забезпечення відзначення святкових подій та заходів, виконавчий комітет міської ради вирішив виділити 375 тис. грн на придбання сувенірної продукції, а саме годинників. Відділ обліку та фінансового забезпечення Тернопільської міської ради має провести своєчасне фінансування даного рішення», – йдеться у документі. За виділення грошей на придбання годинників всі члени виконавчого комітету проголосували одноголосно. Після рішення виконкому буде оголошений тендер, під час якого і закуплять ці годинники.
«Така сувенірна продукція презентується під час відзначення пам’ятних дат, в тому числі для відзначення військових, поліцейських та представників інших силових структур. Усі процедури закупівель відбуваються відповідно до чинного законодавства України», – зазначила ZAXID.NET речниця Тернопільської міськради Мар’яна Зварич. Також годинники з логотипом Тернополя, або позначкою від Тернопільської міської ради дарують і дітям та близьким загиблих на війні військовослужбовців.
Виділення грошей на закупівлю сувенірної продукції також відбувалося минулого року. За даними Prozorro в березні 2024 року міська рада закупила 176 годинників в футлярі за 367,9 тис. грн в ТОВ «Перший український годинниковий завод "Київська Русь"».