Для закупівля годинників проведуть тендер

Міська рада Тернополя закупить сувенірних годинників на 375 тис. грн. Годинники куплять для вручення подарунків від міського голови. Відповідне рішення прийняли 5 лютого на виконавчому комітеті Тернопільської міської ради.

В проєкті рішення, яке оприлюднили на сайті Тернопільської міської ради зазначено, що гроші виділять з рахунку спеціального фонду міської ради. «З метою забезпечення відзначення святкових подій та заходів, виконавчий комітет міської ради вирішив виділити 375 тис. грн на придбання сувенірної продукції, а саме годинників. Відділ обліку та фінансового забезпечення Тернопільської міської ради має провести своєчасне фінансування даного рішення», – йдеться у документі. За виділення грошей на придбання годинників всі члени виконавчого комітету проголосували одноголосно. Після рішення виконкому буде оголошений тендер, під час якого і закуплять ці годинники.

«Така сувенірна продукція презентується під час відзначення пам’ятних дат, в тому числі для відзначення військових, поліцейських та представників інших силових структур. Усі процедури закупівель відбуваються відповідно до чинного законодавства України», – зазначила ZAXID.NET речниця Тернопільської міськради Мар’яна Зварич. Також годинники з логотипом Тернополя, або позначкою від Тернопільської міської ради дарують і дітям та близьким загиблих на війні військовослужбовців.

Виділення грошей на закупівлю сувенірної продукції також відбувалося минулого року. За даними Prozorro в березні 2024 року міська рада закупила 176 годинників в футлярі за 367,9 тис. грн в ТОВ «Перший український годинниковий завод "Київська Русь"».