Жовтим кольором позначена ділянка, відведена під арештмайданчик

Депутати Львівської міської ради на засіданні у четвер, 30 січня, проголосували за відведення поліції в постійне користування ділянки на вул. Конюшинній для створення штрафмайданчика, куди будуть евакуювати покинуті на вулицях Львова автомобілі.

Йдеться про ділянку площею 0,7 га на вул. Конюшинній. Цю ділянку можна використовувати лише як паркувальний майданчик без права капітального будівництва.

Додамо, що раніше міська рада затвердила ухвалу, за якою покинуті автомобілі на вулицях Львова мають облікувати працівники районної адміністрації. Якщо автомобіль перебуває на одному ж і тому місці впродовж місяця, інформацію щодо нього розглядає профільна комісія. За результатами цього розгляду ЛКП «Львівелектротранс» забирає автомобіль із вулиці та передає його на зберігання поліції.

Упродовж шести місяців власник може звернутися в поліцію та забрати евакуйоване авто, в іншому разі поліція має право продати його, а гроші переказати на спецрахунок. Якщо впродовж трьох років власник не звернеться за відшкодуванням, ці гроші передадуть у міський бюджет Львова.

Додамо, що проблема занедбаних автомобілів на вулицях Львова існує кілька років. Міська рада намагалася евакуювати їх на міські паркмайданчики, а також РА планували судитися з власниками покинутого транспорту. Однак це так і не вирішило проблему.