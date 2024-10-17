Покинуті автомобілі на вулицях Львова мають облікувати працівники районної адміністрації

Львівська міська рада затвердила Порядок виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів на території громади, за якою поліція отримала право вилучати і продавати покинути авто з вулиць міста. За відповідну ухвалу проголосували депутати ЛМР на засіданні в четвер, 17 жовтня.

Згідно з документом, покинуті автомобілі на вулицях Львова мають облікувати працівники районної адміністрації. Якщо автомобіль перебуває на одному ж і тому місці впродовж місяця, інформацію щодо нього розглядає профільна комісія. За результатами цього розгляду ЛКП «Львівелектротранс» забирає автомобіль із вулиці та передає його на зберігання поліції.

Упродовж шести місяців власник може звернутися в поліцію та забрати евакуйоване авто, в іншому разі поліція має право продати його, а гроші переказати на спецрахунок. Якщо впродовж трьох років власник не звернеться за відшкодуванням, ці гроші передадуть у міський бюджет Львова.

Додамо, що проблема занедбаних автомобілів на вулицях Львова існує кілька років. Міська рада намагалася евакуювати їх на міські паркмайданчики, а також РА планували судитися з власниками покинутого транспорту. Однак це так і не вирішило проблему.