Замість утилізації своєї автівки лондонці зможуть передати її для потреб України

Мерія Лондона запропонувала жителям столиці Великої Британії замість утилізації своїх автомобілів, які не відповідають екологічним вимогам ULEZ (вимоги зони низьких викидів), пожертвувати їх на гуманітарні та медичні потреби України. Відповідне повідомлення офіс мера Лондона Садіка Хана опублікував 10 березня.

Передати автомобіль за винагороду у розмірі до 2000 фунтів стерлінгів можна буде вже з наступної п'ятниці, 15 березня, повідомили у відомстві.

«З п’ятниці, 15 березня, заявники на знакову схему матимуть можливість пожертвувати транспортні засоби з Лондона, які не відповідають стандартам зони наднизьких викидів (ULEZ), в обмін на той самий рівень гранту, який доступний тим, хто вирішить здати на металобрухт їхній транспортний засіб», – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що посередником для впровадження нової схеми буде благодійна організація British-Ukrainian Aid (BUA). Вона сприятиме передачі транспортних засобів в Україну, надасть клієнтам відповідну документацію для отримання гранту на утилізацію та звітуватиме про кількість транспортних засобів, переданих таким чином.

Вже повідомляється, що лондонська служба швидкої допомоги також планує долучитися до цих зусиль, передавши Україні 50 списаних автомобілів швидкої допомоги.

«Оскільки руйнівні наслідки незаконного вторгнення Росії в Україну тривають, інфраструктура країни значно постраждала. Я швидко працював над тим, щоб внести зміни в нашу схему утилізації, щоб з наступного тижня невідповідні транспортні засоби можна було дарувати Україні, допомагаючи задовольняти медичні та гуманітарні потреби, а також прибирати старі, забруднюючі транспортні засоби з доріг Лондона», – заявив Мер Лондона Садік Хан.

У мерії також зазначили, що наприкінці січня міністр транспорту Марк Харпер підтвердив, що уряд не бачить жодних правових перешкод, щоб дозволити передати невідповідні стандартам викидів транспортні засоби до України.